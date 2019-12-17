В НБУ не видят больших проблем в возможной отмене национализации ПриватБанка

Финансовая стабильность в случае судебного решения по отмене национализации ПриватБанка будет удержана, но работа Национального банка при этом будет затруднена, полагает первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

«Это усложнит нашу работу в принципе, но точно не разрушит нашу стабильность и наше сотрудничество с МВФ», — сказала Рожкова, представляя отчет о финансовой стабильности, в Киеве во вторник, передает Интерфакс-Украина.

При этом она отметила, что НБУ не строит прогнозов относительно потенциального решения суда.

«Но в случае негативного решения, у нас есть план, и мы удержим финансовую стабильность. Это будет чуть-чуть сложнее, и это еще и будет негативный сигнал для инвесторов — (отсутствие — Ред.) верховенства права наши внутренние инвесторы называют, как одну из самых главных преград для развития экономики», — пояснила Рожкова.