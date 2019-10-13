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В НБУ рассказали, почему МВФ заморозил переговоры с Украиной

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В НБУ рассказали, почему МВФ заморозил переговоры с Украиной

Переговоры Украины с Международным валютным фондом о новой программе могут затормозиться из-за спора между государством и олигархом Игорем Коломойским за контроль над национализированным Приватбанком.
Об этом в интервью Рейтер сказала заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова, передает Экономическая правда.

Правительство ведет переговоры о новой кредитной программе МВФ объемом 3,9 миллиарда долларов. Рожкова сказала, что размер программы может быть увеличен до 8 миллиардов долларов.

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«Обсуждение с МВФ следующего транша финансирования заморожено из-за проблемы ПриватБанка. Это для них и для международного сообщества красная линия», — сказала Рожкова.

Она предупредила об «огромной опасности» для инвестиционного климата Украины, если спор не будет урегулирован должным образом. Проблема Приватбанка должна быть решена не путем расчетов с бывшими собственниками.

«Это показывает разницу между олигархическим влиянием на банковский сектор в прежние дни и новым прозрачным и независимым банковским сектором», — сказала она.

Рожкова сказала, что была разочарована решением Зеленского оставаться в стороне от конфликта, а не активно защищать решение 2016 года.

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«МВФ хочет сильный сигнал от правительства о сохраняющейся административной независимости Приватбанка и независимости Национального банка Украины», — сказала она.

С момента начала президентской предвыборной кампании в этом году деловые связи Зеленского с Коломойским были под пристальным вниманием. Зеленский отвергал предположения о том, что он поможет бизнесмену вернуть себе Приватбанк или получить компенсацию.

В четверг он заявил на пресс-конференции, что готов обсудить судьбу Приватбанка с Коломойским, но подчеркнул, что будет защищать интересы государства.

По словам Рожковой, МВФ до сих пор не убежден в стремлении к реформам при Зеленском. «Речь идет о судебной реформе, верховенстве закона. Речь идет об олигархической структуре власти».

В сентябре в своем заявлении МВФ не упомянул ПриватБанк или Коломойского, но отметил, что Украине необходимо бороться с коррупцией, уменьшить влияние олигархов на экономику и минимизировать понесенные «расходы налогоплательщиков».

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«К сожалению, я не доверяю нашей судебной системе, потому что система не была реформирована», — сказала Рожкова.

На следующей неделе суд в Киеве должен вынести очередное решение по Приватбанку.

Рожкова заявила, что она не очень надеется на выводы суда, и предупредила, что решение против национализации может испортить настроения инвесторов.

«Влияние на рынки будет негативным и немедленным, и в этой ситуации мы не сможем продолжать работать с МВФ в рамках предварительного соглашения, потому что МВФ нужна (ясность)», — сказала она. «Это огромная опасность для Украины», — добавила Рожкова.

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Как сообщалось, Кабинет Министров рассчитывает на подписание новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом в декабре.

Миссия Международного валютного фонда выступает за ускорение судебной реформы, борьбу с коррупцией и сокращение роли олигархов в экономике. В миссии отметили, что рост зарплаты должен соответствовать росту продуктивности труда для обеспечения конкурентоспособности. Миссия МВФ работала в Украине с 12 по 26 сентября, однако уехала без результата.

Новая программа с запрошенным доступом в 3,9 млрд долларов послужит основой для экономической политики правительства в 2019 году. Она будет сосредоточена на продолжении финансовой консолидации и снижении инфляции, а также реформах по укреплению налогового администрирования, финансового сектора и энергетического сектора.

Тем временем, Зеленский считает, что Международный валютный фонд не должен выдвигать Украине для сотрудничества какие-либо условия, кроме экономических.

 

МВФ, ПриватБанк, Екатерина Рожкова
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