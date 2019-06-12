Токаев официально вступил в должность президента Казахстана

Касым-Жомарт Токаев в среду во Дворце независимости в столице Казахстана принес присягу народу страны и официально вступил в должность главы государства.
«Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстана», — сказал Токаев, возложив правую руку на конституцию страны.
После этого прозвучал государственный гимн Казахстана и артиллерийские салюты в честь президента. По окончании церемонии глава Центральной избирательной комиссии республики Берик Имашев вручил Токаеву удостоверение президента Казахстана.
По прибытии во Дворец независимости для принятия присяги Токаева встречали парадные военные расчеты с национальными флагами. Сначала в зал, где собрались десятки гостей, прошел первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, для него было подготовлено почетное кресло в первом ряду. На торжественной церемонии также присутствовали депутаты парламента, члены Конституционного совета, судьи Верховного суда, члены правительства.
В воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы, и впервые за годы независимости страны в них не принимал участия первый президент Нурсултан Назарбаев. На пост главы государства претендовали семь кандидатов, в том числе действующий президент, Касым-Жомарт Токаев. Победу на выборах одержал Токаев, набрав 70,96% голосов избирателей.
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