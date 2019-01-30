Мадуро не признался, защищают ли его российские наемники

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отказался ответить на вопрос, есть ли среди его охраны сотрудники частных российских служб.

«Не могу этого сказать. No comment. Не комментирую ничего... У меня нет комментариев по этой теме», — заявил он в интервью «РИА Новости».

Тем не менее, когда представитель агентства спросил его, не боится ли он нового покушения, президент подчеркнул, что его хорошо защищают.

Ранее, 25 января, агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что бойцы частной военной компании из России прибыли в Венесуэлу для охраны Николаса Мадуро в условиях кризиса власти в стране.

В Венесуэле проходят массовые протесты против президента Николаса Мадуро. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства и пообещал провести досрочные выборы. США, Канада, большинство стран Латинской Америки и некоторые страны Европы признали Гуаидо временным президентом. Россия, Турция, Китай, Куба и Боливия поддержали Мадуро.