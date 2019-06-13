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Реформа рынка электроэнергии стартует вовремя, – Трохимец

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Реформа рынка электроэнергии стартует вовремя, – Трохимец

Все готово к своевременному запуску второго этапа реформы рынка электроэнергии, препятствий для введения конкурентного рынка нет. Об этом, как передают Украинские Новости, заявил президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец во время круглого стола «Риски и преимущества внедрения нового рынка электроэнергии».

«За последние 2 месяца не услышал ни одного весомого аргумента от критиков и от лоббистов переноса рынка электрической энергии, который был аргументирован или с правовой точки зрения, с технической, и говорил о реальной неготовности рынка», — сообщил Трохимец.

Президент Ассоциации энергетиков Украины уверен, что своевременное введение конкурентного рынка электроэнергии обеспечит его работу по прозрачной модели. «Никогда не выйдем из этой замкнутой спирали всех этих схем коррупционных в том числе, при ручном регулировании (если не будет запущена реформа энергорынка). Нам однозначно надо выходить в рынок», — заявил Трохимец.

Эксперт считает, что подготовленный депутатами законопроект об отсрочке введения рынка электроэнергии не повлияет на своевременный запуск рынка. «С точки зрения регламента Верховной Рады отсрочки на 3 месяца уже невозможно. Почему? Потому что те законопроекты, которые были депутатскими, не включенные в повестку дня. До 1 июля, это дата введения рынка, эти законопроекты не включены в повестку дня и осталась одна только пленарная неделя, на которой могут тот или иной законопроект проголосовать», — уверен президент Ассоциации энергетики Украины.

Напомним, депутаты Верховной Рады Украины Александр Домбровский и Лев Пидлисецкий зарегистрировали законопроект № 10318 о переносе запуска нового оптового рынка электроэнергии на 3 месяца. Законопроект не был внесен в повестку дня Рады.

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С 1 июля вступает в силу закон «О рынке электрической энергии», согласно которому начнется второй этап реформы энергосектора. На втором этапе реформы заработает рынок двусторонних договоров, потребители смогут выбирать поставщика, который предложит лучшую цену и качество.

Закон Украины «О рынке электрической энергии» направлен на имплементацию актов законодательства Энергетического сообщества в сфере энергетики, а именно директивы Третьего энергопакета. Реализация предусмотренных Законом Украины «О рынке электроэнергии» реформ приведет к либерализации рынка электроэнергии Украины и его функционирования на конкурентных началах по европейской модели. Запуск конкурентного рынка электрической энергии является одним из обязательств Украины перед Европейским Союзом (ЕС). Реформа в сфере энергетики — одно из условий для предоставления Украине второго транша макрофинансовой помощи от ЕС на сумму 500 млн евро.

энергорынок, Александр Трохимец
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Четверг, 13 июня 2019
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