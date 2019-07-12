Войти
Трамп считает, что криптовалюты ненадежны и ими пользуются преступники
крипта
Трамп считает, что криптовалюты ненадежны и ими пользуются преступники
Глава Евросовета считает распад СССР «благословением»
позиция
Глава Евросовета считает распад СССР «благословением»

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

энергетика
RSS

Неконтролируемого роста цен на электроэнергию в условиях нового рынка нет — Трохимец

853
Неконтролируемого роста цен на электроэнергию в условиях нового рынка нет — Трохимец

Никакого неконтролируемого роста цен на электроэнергию в условиях нового рынка нет. Руководитель «Укрэнерго» манипулирует расчетами. Об этом написал президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец на своей странице в Facebook, реагируя на заявление руководителя ГП НЭК «Укрэнерго» Всеволода Ковальчука о якобы 30% росте цены на электроэнергию для промышленности.

Эксперт заявил, что руководитель НЭК «Укрэнерго», сообщая о росте стоимости электроэнергии, использует некорректные расчеты, учитывая в них предложенную ПАО «Центрэнерго» цену (2,3 грн за кВт-ч) в первый день работы рынка, по которой никто электроэнергию не купил. В то же время другие тепловые электростанции предложили на рынке цену 1,43 грн за кВт-ч (что меньше на 13%, чем последний тариф, установленный НКРЕКП для тепловой генерации).

«Для расчета средней цены на рынке, которая была представлена ​​в презентации, были использованы результаты торгов на Украинской энергетической бирже по ПАО „Центрэнерго“. Как известно, ПАО „Центрэнерго“ в первый день функционирования рынка электрической энергии вышло с ценовым предложением 2,30 грн/кВт*ч. Данное предложение никем акцептирована (принята) не была. Использовать в расчетах цену электроэнергии, по которой даже не состоялись торги, некорректно. В то же время тепловые электростанции, входящие в группу ДТЭК, вышли с предложением 1,43 грн/кВт*ч, что на 13% ниже даже последнего тарифа, установленного НКРЭКУ для тепловой генерации», — написал Трохимец.

Эксперт отметил, что в условиях рынка цены на электроэнергию формируются спросом и предложением, а потребители выбирают того поставщика, условия которого для них более приемлемы, в зависимости от их графика потребления.

«Рынок электрической энергии на то и рынок, чтобы на нем работали спрос и предложение, а не чиновники со своими интересами. Потребитель, который покупает 10 млн кВт*ч, должен платить меньше за единицу товара, которым является электроэнергия, чем потребитель, который покупает 1 тыс. кВт*ч. Определенному потребителю вполне выгодно покупать электроэнергию дороже, чем она стоила в старом рынке, но на основе своего графика потребления, чем пользоваться тарифным коэффициентом 1,5 для пиковой нагрузки, как было раньше», — написал Трохимец.

Он также обратил внимание на то, что новый рынок электроэнергии работает уже более десяти дней, и недовольства им от потребителей не слышно, за исключением АО «Никопольский завод ферросплавов» и АО «Покровский ГОК», которые, по его мнению, руководствуются политическими, а не экономическими мотивами.

Читайте также: У Зеленского заявляют о принятии Избирательного кодекса с нарушениями

«Никакой катастрофы и неконтролируемого роста стоимости электроэнергии на рынке не происходит! Никакого злоупотребления со стороны тепловой генерации (по крайней мере, частной) тоже нет! Рынок функционирует и развивается в нормальном рабочем режиме», — подчеркнул Трохимец.

Напомним, 1 июля заработал новый рынок электроэнергии в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой Законом Украины «О рынке электроэнергии». Согласно закону, новая модель предусматривает введение таких сегментов, как рынок двусторонних договоров, рынок «на сутки вперед», внутрисуточный рынок, балансирующий рынок.

энергорынок, Александр Трохимец
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 12 июля 2019
Четверг, 11 июля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как избавиться от внутренней неуверенности

Не существует небесных судей, которые сочли бы нас недостойными. Мы сами придумали эту историю и собираем доказательства, соответствующие повествованию. Когда кто-то говорит что-то критически важное, мы принимаем это близко к сердцу и считаем еще одним доказательством того, что мы недостаточно хороши.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Униженный майдан Порошенко

Дважды в одну реку. Любимое занятие для людей недалеких и крайне неадекватно оценивающих своё новое жизненное место. Таким всегда кажется, что у прочих сильно короткая память, они предсказуемо тупы и что все можно повторить. Порошенко откровенно продолжает, простите, ссать обществу в глаза. Примитивно так, но настырно. Даже не извиняясь за очевидную ложь, фальш, собственное наследие и чистейшие «разводки».
Павел Вернивский
Павел Вернивский
советник Главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам

Как Украине догнать Польшу

Экспорт добавляет в ВВП, а импорт отнимает, потому что является экспортом других стран и участвует в развитии экономик откуда он идет. Особенность импорта еще в том, что если граждане или бизнес или государство тратят деньги на импорт, то прироста тоже нет. В общем исходя из этого, рецепт одновременно и простой, и сложный. Чтобы обеспечить рост ВВП, то нужно увеличивать все показатели, кроме импорта. Хотя я не говорю, что импорт нужно убрать полностью. Просто нужно, чтобы экспорт рос быстрее чем импорт.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016