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Депутат-беглец Онищенко подал документы в ЦИК для участия в выборах

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Депутат-беглец Онищенко подал документы в ЦИК для участия в выборах

Народный депутат Александр Онищенко, который находится за пределами Украины и НАБУ подозревают его в организации коррупционной схемы, подал документы для участия во внеочередных парламентских выборах. Об этом заявила секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая, сообщает Радио Свобода.

«И Онищенко подал документы в Центральной избирательной комиссии... По факту, в пакете документов, которые он к нам направил, он утверждает, что был делегирован от Украины участвовать в конных соревнованиях», — сказала секретарь ЦИК.

По ее словам, в ближайшее время комиссия должна рассмотреть заявление Онищенко и принять решение о допуске или недопуске его для участия в выборах.

Секретарь ЦИК подчеркнула, что комиссия калькулирует все дни пребывания за пределами Украины за последние пять лет каждого кандидата в депутаты.

Ранее сам Онищенко говорил о своем намерении баллотироваться в Верховную Раду.

Напомним, 5 июля 2016 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Онищенко. На момент голосования он уже находился за границей.

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По данным следствия, Онищенко создал преступную организацию, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 года незаконно заработали более 1,6 млрд грн на реализации природного газа. В результате таких действий ПАО «Укргаздобыча» (100% акций принадлежат государственной НАК «Нафтогаз Украины») был нанесен ущерб на сумму свыше 740 млн грн.

Сам депутат говорит, что находится в Испании и все обвинения в свой адрес отвергает.

Александр Онищенко, досрочные выборы
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