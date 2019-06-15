Беглого депутата Онищенко не пустили на выборы

Центральная избирательная комиссия отказала нардепу-беглецу Александру Онищенко в регистрации кандидатом в нардепы на внеочередных парламентских выборах.
Об этом в субботу сообщили в пресс-службе ЦИК.
«Комиссия отказала Онищенко, выдвинутому „Социалистической партией Украины“ в избирательном округе № 93, поскольку им не соблюдены требования Конституции и избирательного закона о проживании в Украине на протяжении последних 5 лет на день проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины», — пояснили в ЦИК.
Вместе с тем ЦИК на заседании 15 июня зарегистрировала 76 кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в ОВО в порядке самовыдвижения, и 22 кандидатов, выдвинутых политическими партиями: 6 от «Объединение «Самопомич», 2 — от Соцпартии, 13 — от «Гражданской позиции», 1 — от «Аграрной партии Украины».
Таким образом, по состоянию на 15 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 362 кандидатов: 318 самовыдвиженцев и 44 — выдвинутых политическими партиями.
Напомним, 5 июля 2016 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Онищенко. На момент голосования он уже находился за границей.
По данным следствия, Онищенко создал преступную организацию, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 года незаконно заработали более 1,6 млрд грн на реализации природного газа. В результате таких действий ПАО «Укргаздобыча» (100% акций принадлежат государственной НАК «Нафтогаз Украины») был нанесен ущерб на сумму свыше 740 млн грн.
Сам депутат говорит, что находится в Испании и все обвинения в свой адрес отвергает.
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