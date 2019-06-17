США готовы ввести пошлины против Китая на сумму $300 млрд

Администрация США готова в условиях отсутствия торгового соглашения с Китаем ввести пошлины на импорт китайских товаров и услуг общей суммой в $300 млрд. Об этом заявил в понедельник телеканалу CNBC министр торговли Соединенных Штатов Уилбур Росс.
«Мы, в конце концов, заключим сделку. Но если этого не произойдет, президент будет только рад продолжать реализацию мер по пошлинам, о которых мы объявляли», — отметил Росс. По его словам, речь идет в том числе о решениях, исполнение которых Вашингтон временно отложил.
Министр торговли также указал на готовность США ввести пошлины на импорт продукции автомобилестроительной промышленности из Китая и Европейского союза. «Ситуация на авторынке США на данный момент является самой здоровой в мире. На китайском рынке наблюдается обвал, на европейском рынке — замедление роста», — пояснил Росс и уточнил, что США рассчитывают за счет пошлин стимулировать приток иностранных инвестиций на свой авторынок.
Глава Минторга повторил свое мнение о том, что США и Китай заключат торговое соглашение, но в ходе переговоров делегаций, а не на встрече президента Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20, который пройдет 28-29 июня в Осаке.
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