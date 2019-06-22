Трамп определился с кандидатом на пост главы Пентагона

Президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть на пост главы Пентагона исполняющего обязанности руководителя военного ведомства Марка Эспера. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

Сейчас Эспер также занимает пост министра сухопутных войск страны. Телеканал CNN, ранее анонсировавший кандидатуру Эспера со ссылкой на источники, писал, что этот вариант поддерживали «депутаты, советники и военные эксперты, называвшие министра сухопутных войск «твердым» и «компетентным». «Республиканцы пока довольны выбором Эспера», — отмечал телеканал.

В середине июня Эспер стал и.о. главы Пентагона вместо ушедшего Патрика Шанахана, который исполнял обязанности руководителя военного ведомства с января. Официально Шанахан ушел, так как решил посвящать больше времени семье. Трамп уточнял, что не просил Шанахана об отставке, однако, по данным NBC, президент неоднократно задумывался об альтернативных кандидатах.