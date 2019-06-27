Мэр Нью-Йорка назвал РФ самой большой угрозой для США

Самой большой угрозой в мире для Соединенных Штатов Америки сейчас является Россия, убежден мэр Нью-Йорка, один из вероятных кандидатов в президенты США от Демократической партии Билл де Блазио.
Об этом он заявил поздно ночью 26 июня во время первых телевизионных дебатов Демократической партии, сообщает Укринформ.
«Россия! Потому что они пытаются подорвать нашу демократию, и делают это чертовски хорошо. Мы должны их остановить!», — ответил он во время блиц-опроса с вопросом «Что является наибольшей угрозой для США сегодня?» и сорвал овации зала.
Другие девять кандидатов назвали всякие другие угрозы наиболее приоритетными — от изменений климата до экономической мощи Китая. Ни один другой кандидат, кроме де Блазио, не назвал угрозой именно Россию.
Напомним: 26 и 27 июня в Майями, штат Флорида, происходят два раунда дебатов между претендентами на пост кандидата в президенты США 2020 году от Демократической партии, в каждом из которых принимают участие по десять кандидатов.
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