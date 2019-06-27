В Раде готовят ответ на последние события в ПАСЕ

Комитет Верховной Рады по иностранным делам на заседании 1 июля рассмотрит временное приостановление участия постоянной делегации парламента в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) с выдвижением условий к России.
Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в повестке дня заседания комитета, опубликованном на сайте ВР.
В частности, в повестке дня указано, что комитет рассмотрит приостановление участия постоянной делегации ВР в ПАСЕ в работе Ассамблеи «до выполнения Российской Федерацией ряда условий по заложникам, украинских военных морякам и крымским татарам».
Также комитет рассмотрит возможность отзыва приглашение на досрочные парламентские выборы в Украине для делегации ПАСЕ.
Кроме того, комитет рассмотрит проект постановления об увольнении Павла Климкина с должности главы МИД и назначение на эту должность Вадима Пристайко, кандидатуру которого предложил президент Зеленский.
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