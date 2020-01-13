Комитет Рады проголосовал за возобновление работы украинской делегации в ПАСЕ

Комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества поддержал проект постановления по вопросу участия делегации Рады в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в текущем году и рекомендовал рассмотреть его на заседании парламента. Об этом сообщила в понедельник депутат от фракции «Слуга народа», глава постоянной делегации Рады в ПАСЕ Елизавета Ясько, которая является автором проекта документа.

«Комитет Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества рассмотрел мой проект заявления и поддержал этот документ, рекомендовав рассмотреть его в сессионном зале Верховной рады», — написала она в Facebook.

Парламентарий отметила, что украинская делегация «должна ехать в Страсбург, чтобы бороться там за Украину и европейские ценности для самого Совета Европы».

Ранее Верховная Рада отказалась направлять свою делегацию на осеннюю сессию ПАСЕ в 2019 году в знак протеста против принятого организацией летом прошлого года решения восстановить в полном объеме права российской делегации. Делегация РФ в ПАСЕ была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов в апреле 2014 года из-за событий на востоке Украине и аннексии Крыма. Тем не менее часть членов украинской делегации, в том числе ее глава Елизавета Ясько, находились в Страсбурге в качестве гостей, объясняя это необходимостью «отстаивать позиции Киева на полях сессии».