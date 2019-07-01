Суд разрешил Клюеву баллотироваться в депутаты

Кассационный административный суд при Верховном Суде разрешил бывшему депутату от «Партии регионов» и экс-главе АП Андрею Клюеву участвовать в досрочных парламентских выборах. Об этом написал адвокат Клюева Юрий Сухов в Facebook.

«Адвокатское объединение „Сухов, Кочан энд барристерс“ отстояло в Кассационном административном суде при Верховном Суде гарантированное Конституцией и законами Украины гражданину Украины Клюеву Андрею Петровичу право на участие в избирательном процессе», — говорится в сообщении.

Адвокат уточнил, что суд отменил решение Центризбиркома об отказе в регистрации Клюева А.П., постоянно проживающего на территории Украины в г.Донецке, кандидатом в народные депутаты Украины от Либеральной партии Украины в одномандатном избирательном округе № 46 на внеочередных выборах 21 июля 2019 года.

Он также отметил, что решение Верховного Суда является окончательным.

Напомним, что 23 июня Центральная избирательная комиссия отказала экс-главе Администрации президента Януковича Андрею Клюеву в регистрации кандидатом в народные депутаты Украины.

В Украине Клюева подозревают в завладении с мая 2010 по апрель 2011 года государственным имуществом путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц, повторно и в особо крупных размерах.

По информации СБУ, с 2014 года он проживает в Московской области.