В ГБР все-таки признали, что обыскивали канал Порошенко

Государственное бюро расследований проводит следственные действия по делу о покупке телеканала «Прямой», но не раскрывает их детали, сообщая о тайне следствия.

«Государственным бюро расследований сегодня проводятся следственные действия в рамках досудебного расследования уголовного производства по купле-продаже телеканала „Прямой“. Их конкретизация пока невозможна, учитывая тайну досудебного расследования», — сообщается на странице ГБР в соцсети Facebook в понедельник.

В Бюро отмечают, что все следственные действия в уголовном производстве проводятся «исключительно в рамках действующего законодательства».

Отметим, что раньше факт обыска пыталась опровергать пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

«Следователи ГБР не проводят там сегодня выемку документов и обыски», — сказала она журналистам.

До этого появилась информация об обысках на телеканале «Прямой», который связывают с пятым президентом Петром Порошенко.