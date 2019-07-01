В ГБР отрицают, что проводят обыски на канале Порошенко

Следователи Государственного бюро расследований не проводили обыски на телеканале «Прямой». Об этом Укринформу сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

«Следователи ГБР не проводят там сегодня выемку документов и обыски», — сказала она.

Ранее появилась информация об обысках на телеканале «Прямой», который связывают с пятым президентом Петром Порошенко.