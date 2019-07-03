В США сгорели 45 тысяч бочек виски Jim Beam

Пожар на складе производителя виски Jim Beam в американском штате Кентукки уничтожил 45 тысяч бочек напитка (свыше семи миллионов литров), сообщает телеканал CВS.

Пожар начался в ночь на среду сразу на двух складах, где хранились бочки с сырьем для бурбона (вид виски из кукурузы). Пожарным удалось потушить только один из объектов. Глава экстренной службы округа Вудфорд Дрю Чандлер сообщил, что пожар на втором складе продолжается и, по его оценке, уничтожил не менее 45 тысяч бочек виски.

Предполагается, что причиной возгорания складов стала молния.