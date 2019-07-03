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Правительство прогнозирует дальнейший рост дефицита торгового баланса

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Правительство прогнозирует дальнейший рост дефицита торгового баланса

Дефицит торгового баланса Украины увеличится с $13,78 млрд в 2020 году до $14,92 млрд в 2021 году и $16,11 млрд в 2022 году, таков базовый прогноз социального и экономического развития Украины на эти годы, утвержденный постановлением № 555 от 15 мая обнародован на сайте Кабмина в среду.

Документ предполагает второй сценарий макропоказателей на 2020-2022 гг., в котором заложены более высокие риски, однако и он предполагает рост дефицита торгового баланса с $13,96 млрд в 2020 году до $15,60 млрд в 2021 году и $17,25 млрд — в 2022 году.

В постановлении указывается, что сальдо торгового баланса определено по методологии платежного баланса, согласно которой в 2018 году дефицит вырос до $11,29 млрд с $8,64 млрд годом ранее.

Макропрогноз, утвержденный ранее правительством на 2019 год, предполагает увеличение дефицита в этом году до $11,75 млрд. Согласно нему, в два последующих года ожидался рост дефицита соответственно до $12,20 млрд и $12,98 млрд.

В новом прогнозе рост дефицита торгового баланса прогнозируется, прежде всего, из-за несколько более высоких темпов увеличения импорта по сравнению с экспортом. В частности. по первому сценарию: в 2020 году — соответственно 8% и 7,6%, в 2021 году — 7,1% и 6,9% и в 2022 году — 7,3% и 7,1%.

Согласно документу, по базовому сценарию уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в Украине будет умеренно снижаться: в 2020 году до 8,1%, в 2021 году — до 8% и в 2022 году — до 7,9% по сравнению с 8,9% заложенными ранее в прогноз на текущий год.

Согласно пессимистичному сценарию, уровень безработицы в Украине останется в ближайшие три года на уровне 8,6-8,7%.

Напомним, что в середине мая Кабмин утвердил макропрогноз на 2020-2022гг с ухудшенной динамикой ВВП и инфляции. Согласно ему, рост реального ВВП в 2020 году ускорится до 3,3%, в 2021 году — до 3,8%, в 2022 году — до 4,1% при постепенном снижении инфляции соответственно до 6%, 5,7% и 5,3%.

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Утвержденный в июле 2018 года макропрогноз на 2019-2021 гг. содержал три сценария развития, в том числе базовый предполагал замедление роста ВВП с 3,3% в прошлом году до 3% в этом с ускорением до 3,8% в 2020 году и 4,1% — в 2021 году. Такое ускорение должно быть происходить при более быстром снижении инфляции: с 9,8% в прошлом году до 7,4% в этом, 5,6% — в 2020 году и 5% — в 2021 году.

торговый баланс, безработица
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