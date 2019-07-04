Суд обязал ЦИК провести пережеребьевку партий перед выборами

Шестой апелляционный административный суд принял решение провести повторную жеребьевку партий, сообщает гражданская сеть «Опора» на своей странице в соцсети Facebook со ссылкой на председателя Центральной избирательной комиссии Татьяну Слипачук.
Как отмечается в сообщении, Слипачук добавила, что это решение суда будет оспариваться ЦИК.
В «Опоре» отмечают, что уже напечатано около 5 млн бюллетеней для внеочередных парламентских выборов, запланированных на 21 июля.
Как сообщалось, 29 июня во исполнение решения Верховного Суда ЦИК зарегистрировала кандидатов в народные депутаты по списку партии «Рух Новых сил Михаила Саакашвили», однако перед этим уже было проведена жеребьевка относительно очередности партий в избирательном бюллетене и утверждена форма, цвет и текст бюллетеня.
30 июня пресс-служба ЦИК сообщила, что «Рух новых сил Михаила Саакашвили» зарегистрирована в избирательном бюллетене под номером 22 без проведения жеребьевки. В ЦИК указали на то, что во время проведения агитации политические партии широко используют номера, определенные во время жеребьевки, как элемент идентификации политической партии в избирательном бюллетене, поэтому изменение таких номеров может привести к дезориентации избирателя при формировании его воли и искажения волеизъявления.
Сам Саакашвили выступил категорически против повторной жеребьевки по определению номеров политических партий в бюллетенях и заявил, что партия «Рух новых сил» не намерена инициировать проведение каких-либо бюрократических процедур.
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