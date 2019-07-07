Посол Британии в США посылал домой телеграммы о «некомпетентном» Трампе

В распоряжении Daily Mail оказались телеграммы, отправленные послом Великобритании в США Кимом Дэрроком в Форин офис, в которых он называет президента США Дональда Трампа «ни на что не способным», «некомпетентным» и «небезопасным». Источник в правительстве Великобритании подтвердил CNN их подлинность.
В частности, как сообщает издание, Дэррок использовал секретные телеграммы и записки, чтобы предупредить правительство Великобритании о том, что «карьера Трампа может закончиться позором», и описывал конфликты в Белом доме как «драки на ножах». Отправленные телеграммы охватывают период с 2017 года по сегодняшний день от внешней политики Трампа до его планов переизбрания в 2020 году.
«Мы не верим, что администрация Трампа станет в значительной степени более нормальной, менее недееспособной, менее непредсказуемой, менее расколотой разногласиями, менее неуклюжей в сфере дипломатии и менее некомпетентной», — цитирует Daily Mail одну из телеграмм.
Белый дом отказался от комментариев, сообщает CNN. Форин офис в своем комментарии заявил, что мнения послов не обязательно совпадают с мнением властей Великобритании.
«Британская общественность хотела бы, что наши послы предоставляли министрам честную, неприкрытую оценку политики в стране, где они работают. Их взгляды не обязательно совпадают с мнением министров или правительства. Но мы платим им за то, чтобы они были откровенны. Ровно так же, как и посол США здесь будет отправлять к себе в страну свои заметки о политике Вестминстера и его представителях», — говорится в заявлении британского МИДа.
Форин офис также выразил надежду, что министры и другие представители власти будут правильно обращаться с подобными советами. «И очень важно, чтобы наши послы могли давать свои советы, сохраняя их конфиденциальность. Наша команда в Вашингтоне поддерживает тесные отношения с Белым домом и, без сомнения, будет противостоять такому недостойному поведению», — заключил британский МИД.
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