В Киев приедет новый премьер Молдовы

Премьер-министр Молдовы Майя Санду в ближайшее время посетит с официальными визитами Украину и Германию.
О предстоящих встречах премьер написала на своей странице в Facebook.
По информации Санду, она отправится в Киев 11 июля по приглашению президента Украины Владимира Зеленского.
«Благодарю президента Украины за приглашение и готовность встретиться в столь сжатые сроки. У Молдовы и Украины есть схожие проблемы, в особенности в том, что касается борьбы с коррупцией, построения демократических и функциональных государств, ориентированных на решение проблем граждан», — написала молдавский премьер.
Она отметила, что обе страны ориентированы на европейскую интеграцию, и подчеркнула, что тесное сотрудничество Молдовы и Украины скажется благоприятно «и на безопасности в регионе, и на жизни граждан обеих стран».
С визитом в Берлин Санду отправится 16 июля по приглашению канцлера Германии Ангелы Меркель.
2 июля Майя Санду нанесла свой первый официальный визит в новой должности в Румынию, где встретилась с президентом страны Клаусом Йоханнисом и премьер-министром Виорикой Дэнчилэ.
В тот же день она отправилась в Брюссель, где в течение нескольких дней проводила встречи с европейскими чиновниками.
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