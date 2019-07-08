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Парубий не исключил проведения внеочередного заседания Рады после выборов

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Парубий не исключил проведения внеочередного заседания Рады после выборов

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий не исключает созыва внеочередного заседания или внеочередной сессии парламента после проведения выборов 21 июля. Об этом спикер сказал во время брифинга в понедельник, 8 июля, сообщает Укринформ.

«Я могу вас заверить, если будет необходимость, если будут вызовы, на которые должна давать ответ Верховная Рада Украины, я найду возможность инициировать 150 подписей и созвать внеочередное заседание Верховной Рады. Если я буду видеть необходимость принятия решений Верховной Радой Украины, если я буду видеть необходимость давать отпор пророссийскому реваншу, который сегодня пытается максимально залезть в будущий состав Верховной Рады, я буду инициировать созыв внеочередной сессии Верховной Рады, и восьмой созыв сможет дать отпор любым попыткам реванша», — пояснил Парубий.

Спикер подчеркнул, что созыв внеочередного заседания и внеочередной сессии возможен при необходимости, и для этого есть все законодательные основания.

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Парубий напомнил, что Рада нынешнего созыва действует до принятия присяги депутатами парламента следующего, девятого созыва, то есть до первой сессии нового созыва.

Верховная Рада, Андрей Парубий
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