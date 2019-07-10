Войти
Климкин назвал три условия противодействия России
дружба народов
Климкин назвал три условия противодействия России
Путин дал интервью Оливеру Стоуну об Украине
резонанс
Путин дал интервью Оливеру Стоуну об Украине

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

реформы
RSS

НБУ готовит масштабные изменения на платежном рынке

594
НБУ готовит масштабные изменения на платежном рынке

Национальный банк Украины (НБУ) начинает масштабную работу по фундаментальному обновлению системы законодательного регулирования украинского рынка платежей и перевода средств.

Как сообщается на сайте НБУ, регулятор намерен гармонизировать с европейским национальное платежное законодательство в соответствии с требованиями Соглашения об ассоциации с ЕС.

Речь, в частности, идет о старте процесса имплементации норм европейской директивы PSD2 (относительно Open Banking) в национальном законодательстве, что усилит конкуренцию на финансовом рынке и будет способствовать инновационному развитию отечественного платежного рынка.

Работа будет проходить с привлечением внешней юридической экспертизы при технической поддержке иностранных доноров.

НБУ, в частности, планирует:

● ввести ряд новых платежных услуг (финансовых и нефинансовых). Вместо одной услуги перевода средств, которая существует сегодня, появится восемь новых, в том числе шесть финансовых (внесение средств на платежный счет, снятие/списание средств с платежного счета, перевод средств с платежного счета, перевод средств с платежного счета за счет кредита, эмиссия/эквайринг, денежные переводы) и две нефинансовые (услуга инициирования платежа и услуга предоставления консолидированной информации по платежному счету);

● трансформировать субъекты перевода средств и изменить роли платежных систем, в частности, отменить необходимость создания или членства в платежной системе для предоставления платежных услуг (услуг по переводу денежных средств). Кроме поставщиков платежных услуг, на рынке должны появиться новые поставщики информационных услуг — инициирование платежа (PISP) и предоставление консолидированной информации по платежному счету (AISP);

● категоризировать поставщиков платежных услуг, в частности, платежные услуги смогут предоставлять банки, платежные учреждения, учреждения электронных денег, почтовые операторы, государственные учреждения и т.д. Также появятся поставщики ограниченных платежных услуг, например, телеком и интернет-операторы, социальные проекты и т.д.;

● ввести открытый банкинг (безопасный онлайн-доступ к средствам и данным на клиентских счетах для отдельных категорий поставщиков, предоставляющих услуги инициирования платежа и предоставления консолидированной информации по счетам);

● создать новые правила лицензирования и регистрации небанковских учреждений, которые будут предоставлять платежные услуги, а также надзора за ними. Так, речь идет об отмене необходимости предварительного получения статуса финансового учреждения перед обращением в НБУ для получения лицензии: статус финансового учреждения будет предоставляться одновременно с выдачей лицензии. Лицензия на предоставление платежных услуг будет выдаваться в электронной форме, а также в электронной форме будет происходить отчетность и взаимодействие между участниками рынка. Регистрация будет осуществляться за счет включения информации в Единый реестр поставщиков платежных услуг и услуг платежной инфраструктуры;

● создать новое регулирование в сегменте электронных денег по субъектности их эмитентов и обеспечения операций по их обращению, а также предоставление права небанковским финансовым учреждениям на эмиссию и эквайринг платежных карт, выпуск электронных денег, открытие карточных счетов (для целей платежей и расчетов);

● внедрить платежные счета вместе с процедурой страхования средств пользователей платежных услуг на таких счетах, а также ужесточить требования к защите платежных услуг, в частности, установить требования по усиленной клиентской аутентификации и безопасной удаленной взаимодействия;

● повысить защиту прав пользователей платежных услуг через установление четких требований к поставщикам по их обязанностям, введение лимитов ответственности по неавторизованным операциями и др.;

● определить роль НБУ как регулятора рынка платежных услуг, наделенного правом контролировать предоставление платежных услуг, организовывать работу с обращениями пользователей услуг, а также правом осуществлять регулирование уровня ставки межбанковской комиссии по карточным платежным операциям и т.д.)

Читайте также: Что происходит с гривной и чего ждать после выборов

Как отметил заместитель председателя НБУ Сергей Холод, на слова которого ссылается пресс-служба НБУ, осуществление таких шагов будет способствовать осовремениванию государственного регулирования в платежной сфере и окажет положительный импульс развитию инновационных бизнес-решений на рынке платежных услуг.

«Это создаст единые прозрачные правила для банковских и небанковских игроков, повысит конкуренцию за клиента и, как следствие, качество платежных услуг, а также введет новый уровень защиты их пользователей», — подчеркнул он.

Как указано в сообщении, в течение следующих нескольких месяцев НБУ планирует провести для участников рынка и заинтересованных сторон серию встреч, чтобы ознакомить с концептуальным видением будущего регулирования платежного рынка. Результатом этих встреч со всеми заинтересованными сторонами должна стать совместная работа над предложениями относительно норм будущего законодательного регулирования.

НБУ, платежи, платежный, платежный рынок
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 10 июля 2019
Вторник, 9 июля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Униженный майдан Порошенко

Дважды в одну реку. Любимое занятие для людей недалеких и крайне неадекватно оценивающих своё новое жизненное место. Таким всегда кажется, что у прочих сильно короткая память, они предсказуемо тупы и что все можно повторить. Порошенко откровенно продолжает, простите, ссать обществу в глаза. Примитивно так, но настырно. Даже не извиняясь за очевидную ложь, фальш, собственное наследие и чистейшие «разводки».
Павел Вернивский
Павел Вернивский
советник Главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам

Как Украине догнать Польшу

Экспорт добавляет в ВВП, а импорт отнимает, потому что является экспортом других стран и участвует в развитии экономик откуда он идет. Особенность импорта еще в том, что если граждане или бизнес или государство тратят деньги на импорт, то прироста тоже нет. В общем исходя из этого, рецепт одновременно и простой, и сложный. Чтобы обеспечить рост ВВП, то нужно увеличивать все показатели, кроме импорта. Хотя я не говорю, что импорт нужно убрать полностью. Просто нужно, чтобы экспорт рос быстрее чем импорт.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Укротить технологии: как жить проще

Я не технофоб, но я верю в жизненную осознанность… а технологии постепенно захатывают наше внимание и нашу жизнь. Как использовать технологии только для нужных дел, а затем откладывать в сторону, чтобы больше выходить на улицу, больше двигаться, больше общаться друг с другом в реальной жизни? Справляться с хаосом в том, что мы сознательно используем, не всегда легко. Я предлагаю простоту. И метод, который я предлагаю, – ограничения.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016