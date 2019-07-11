Нефьодов обеспокоен неправомерными проверками экологов в портах

Председатель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов выразил обеспокоенность деятельностью представителей Государственной экологической инспекции в морских портах Украины.
«В конце апреля на последнем заседании Кабмина правительство приняло постановление № 367, которым отменило контроль Госэкоинспекции изолированного балласта во время пребывания судов во внутренних морских водах или территориальном море. Это печально известные проверки балластных вод, когда инспектор видит пятна нефти на воде и задерживает корабль в порту, пока что-то не произойдет. А каждый день простоя — десятки тысяч долларов расходов», — написал Нефьодов на своей странице в Facebook.
Поэтому, по словам главы таможенной службы, эта дерегуляция была глотком свежего воздуха для судовладельцев и надеждой на улучшение имиджа Украины в глазах мирового морского сообщества.
По оценкам рынка, общая сумма потерь от неправомерной деятельности инспекторов составляла до $200 млн в год в виде несозданного ВВП и недополученных государством и бизнесом доходов.
«Иностранные суда просто отказывались заходить в украинские порты из-за высоких коррупционных рисков, предпочитая идти в порты Варны или Констанцы. Но, несмотря на запрет, экологические инспекторы продолжают самовольно проводить проверки судов в морских портах Украины. Представители Европейской бизнес ассоциации, Американской торговой палаты в Украине и Ассоциации морских агентств Украины сообщают о случаях неправомерных попыток экологических инспекторов получить от судовладельцев штраф за загрязнение акватории морского порта. Национальная полиция, что вы об этом думаете?» — задал вопрос Нефьодов.
Ранее Максим Нефьодов отметил, что государство получило от иностранных партнеров достаточное финансирование на разработку системы электронной таможни.
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