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Рада проголосовала за закон о реестре и химической кастрации педофилов

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Рада проголосовала за закон о реестре и химической кастрации педофилов

Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетнего или несовершеннолетней и лица, которое не достигло половой зрелости».

За принятие соответствующего решения проголосовали 247 народных депутатов при минимально необходимых 226-ти, сообщает Укринформ.

Закон определяет комплексный подход к совершенствованию законодательства в сфере противодействия сексуальным злоупотреблениямв отношении детей. Так, усиливается ответственность за изнасилование и развращение несовершеннолетних путем внесения изменений в Уголовный кодекс Украины. В частности, согласно статье 152, наказание предусматривает применение принудительной химической кастрации. При этом она не будет применяться к лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет, и к лицам, старше 65 лет.

Согласно закону, наказание в виде принудительной химической кастрации заключается в принудительном введении осужденному антиандрогенных препаратов, состоящих из химических веществ, которые должны уменьшить либидо и сексуальную активность.

Также законом вносятся изменения в Уголовно-исполнительный кодекс Украины и закон «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы». Их положение дополнены категорией осужденных к лишению свободы за изнасилование несовершеннолетней или несовершеннолетнего, насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное в отношении несовершеннолетней или несовершеннолетнего, половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости, развращение несовершеннолетних. В отношении таких лиц закон предусматривает установление административного надзора.

При этом прекращение админнадзора не применяется к лицам, которые были осуждены к лишению свободы в соответствии со статьями 152 (Изнасилование), 153 (Сексуальное насилие), 155 (Половые сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста), 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украина за изнасилование, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетней или несовершеннолетнего, насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное в отношении несовершеннолетней или несовершеннолетнего, половое сношение с лицом, не досгшем половой зрелости, развращение несовершеннолетних.

В то же время закон предусматривает создание публичного реестра лиц, осужденных к лишению свободы в соответствии с упомянутыми статьями Уголовного кодекса за изнасилование детей. Кабинет министров Украины должен обеспечить создание такого реестра в двухмесячный срок после вступления в силу закона.

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Кроме того, закон определяет, что изнасилование, совершенное группой лиц, или изнасилование несовершеннолетних будет караться лишением свободы на срок от семи до 15 лет, а не до 12-ти, как это предусмотрено действующей редакцией Уголовного кодекса. В то же время за совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего 16-летия, преступников будут лишать свободы до пяти лет. На сегодняшний день статья 156 предусматривает прежде всего ограничение свободы на такой срок.

Этот закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.

Верховная Рада, педофилия
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