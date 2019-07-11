Зеленский подтвердил, что «телефонное право» в Украине по-прежнему работает, – эксперт

Вчера президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в Украине по-прежнему работает «телефонное право». Такое заявление на своей странице в Facebook сделал политолог Алексей Якубин.

«Поговорим про „звонки Баканову?“ Только давайте сразу оставим за скобками личность Ярослава Годунка. Это обсудим в другой раз, а сейчас — поговорим о системе, которую якобы пришел „менять“ президент Владимир Зеленский. Вчерашний кейс с „позвоню Баканову“ в очередной раз нам показывает, что — к сожалению, наверное — существенно ничего меняться не будет. И самих разговоров об изменениях к цивилизованным стандартам недостаточно. У нас по-прежнему, как видим, вовсю работает и будет работать „телефонное право“ и президент может просто так „звоночками“ любого человека отдать на откуп спецслужбам, если ему этот человек чем-то не угодил», — заявил эксперт.

Он также добавил, что ранее ни один президент не позволял себе делать такие заявления и в отрытую указывать правоохранительным органам на человека, не стесняясь окружающих.

«Вот она прозрачность. А ведь нам обещали такую прозрачность с украинским олигархами или чудо-министрами — „реформаторам“ из Кабмина, главами естественных монополий. Но перед камерами обычные „посадовці“ местного уровня. И я бы ещё мог понять если бы президент делал так единично — и на макроуровне — там завязаны жизни миллионов наших сограждан. А потом это переводилось в институциональные правила, как система должна работать на общее благо. Иными словами, не смог понравится новому президенту или его офису, если не олигарх или младореформатор — жди к себе в гости маски-шоу?», — возмутился политолог.

По его мнению, если подобная практика сохранится, то система, при которой по указанию сверху открывались уголовные дела или правоохранителями проводились рейдерские захваты предприятий, будет и дальше работать.

«Такое „правовое государство“ нас ждет в ближайшем будущем? А если так позволяет себе поступать президент, то где гарантия, что его окружение не будет вести себя так же? Таких гарантий, к сожалению, нет! А значит — мы в шаге от сохранения системы рейдерства силами правоохранителей, уголовных дел и прочих прелестей для всех, кто в новую систему власти не очень встраивается», — подытожил Алексей Якубин.