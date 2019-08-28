Петиция к Зеленскому о сохранении Супрун министром здравоохранения набрала необходимые 25 тыс. голосов

Электронная петиция к Президенту Владимиру Зеленскому о сохранении исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун в должности руководителя Министерства здравоохранения набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Президента, передают Українські Новини.

«За последние годы началась беспрецедентная трансформация системы здравоохранения. Надо позволить команде во главе с Ульяной Супрун продолжить трансформацию системы здравоохранения по утвержденным планам до момента ощущения необратимости процессов», — сказано в ней.

Офис Президента должен приступить к рассмотрению петиции в течение трех рабочих дней и обнародовать ответ Зеленского в течение 10 рабочих рабочих дней после этого.