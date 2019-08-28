Петиция к Зеленскому о сохранении Супрун министром здравоохранения набрала необходимые 25 тыс. голосов

Электронная петиция к Президенту Владимиру Зеленскому о сохранении исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун в должности руководителя Министерства здравоохранения набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Президента, передают Українські Новини.
«За последние годы началась беспрецедентная трансформация системы здравоохранения. Надо позволить команде во главе с Ульяной Супрун продолжить трансформацию системы здравоохранения по утвержденным планам до момента ощущения необратимости процессов», — сказано в ней.
Офис Президента должен приступить к рассмотрению петиции в течение трех рабочих дней и обнародовать ответ Зеленского в течение 10 рабочих рабочих дней после этого.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016