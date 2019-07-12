«Нафтогаз» начал размещение евробондов в долларах и евро

НАК «Нафтогаз Украины» в пятницу открыл книги заявок сразу на два транша евробондов — в долларах и евро, сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах.

С понедельника компания проводила road show 5-летнего выпуска в евро в Лондоне и Франкфурте, однако в итоге инвесторам предложены и долларовые долговые бумаги со сроком обращения три года.

Минимальный объем долларового выпуска составляет $300 млн, выпуска в евро — 500 млн евро. Предполагается, что общий объем сделки не превысит эквивалент 900 млн евро.

Ориентир доходности 3-летних долларовых евробондов — около 7,75%, 5-летних евробондов в евро — около 7,5%.

Организаторами сделки выступают Citi и Deutsche Bank.

Последний раз выйти на рынок евробондов «Нафтогаз» пытался осенью прошлого года. Тогда компания рассчитывала занять в долларах, ориентир доходности выпуска составлял 10,9%. Но в итоге «Нафтогаз» решил отложить размещение, сославшись на неблагоприятную рыночную конъюнктуру.