«Нафтогаз» разместил евробонды на $335 млн и 5 EUR600 млн

НАК «Нафтогаз Украины» разместила трехлетние еврооблигации на $335 млн и пятилетние еврооблигации на EUR600 млн, сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах.

Доходность долларового выпуска составила 7,375%, доходность выпуска в евро — 7,125%.

С 8 июля компания проводила road show пятилетнего выпуска в евро в Лондоне и Франкфурте, однако в итоге инвесторам были предложены и долларовые долговые бумаги со сроком обращения три года.

Первоначальный ориентир доходности долларовых евробондов составлял около 7,75%, евробондов в евро — около 7,5%.

Организаторами сделки выступили Citi и Deutsche Bank.