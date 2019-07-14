Трамп в свое время вышел из иранской сделки «назло Обаме»

Президент Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) назло своему предшественнику Бараку Обаме. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на письмо подавшего в отставку британского посла в Вашингтоне Кима Дэррока.

По данным издания, дипломат связал выход Трампа из ядерной сделки с «личными причинами», поскольку соглашение было подписано при президенте-демократе Обаме, и назвал такое поведение «дипломатическим вандализмом». В своем письме посол также отмечал, что между ближайшими советниками Трампа имели место разногласия, и у Белого дома нет стратегии по поводу того, что делать после выхода из соглашения.

Газета указывает, что эта телеграмма была отправлена в мае прошлого года, после того, как возглавлявший в то время МИД королевства Борис Джонсон попытался отговорить Трампа от выхода из сделки.