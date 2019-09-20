Президент США Дональд Трамп заявил, что США ввели санкции против Национального банка Ирана.
«Это самые высокие по уровню санкции, когда-либо наложенные на эту страну», — сказал Трамп журналистам пула.
Президент также заявил, что США «всегда готовы», отвечая на вопрос о возможности военных мер против Ирана.
В свою очередь министр финансов Стивен Мнучин заявил, что банк был «последним источником средств» для властей Ирана.
Национальный банк Ирана — крупнейший коммерческий финансовый институт в стране с активами, которые в 2016 году оценивались примерно в 80 миллиардов долларов и с 3 тысячами отделений по всему Ирану.
Ранее США обвинили Иран в атаках на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016