В ФРГ считают, что угрозы США не помогут изменить политику Ирана

Угрозы США в отношении Ирана не способствуют изменению политики Тегерана на Ближнем Востоке. Такое мнение высказал в воскресенье в интервью газете Bild am Sonntag глава МИД ФРГ Хайко Маас.

«Угрозы и военные акции ничего в этом не изменили, — сказал Маас. — Нельзя делать так, как будто проведенная извне смена режима в Тегеране автоматически улучшит ситуацию». «Это в определенной мере уже потерпело неудачу, например, в Ираке», — утверждал он.

«ЕС делает ставку на дипломатию вместо эскалации», — подчеркнул министр. Он высказался в защиту Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. «Без соглашения Иран, возможно, уже бы имел атомную бомбу. Мы должны непременно воспрепятствовать этому», — отметил Маас.

Напомним, что будущее ядерной сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода из нее США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась в ночь на 3 января после ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, — базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля.