В городах США начались аресты нелегальных иммигрантов

Аресты нелегальных иммигрантов с целью их последующей депортации начались в некоторых городах США. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Fox News со ссылкой на источник в американской администрации.

По его данным, аресты начались в Нью-Йорке и нескольких других городах в ночь с субботы на воскресенье. Глава федеральной Службы иммиграционного и таможенного контроля (СИТК) Мэттью Олбенс в свою очередь подчеркнул, что не считает используемое в СМИ слово «рейды» применимым к проводящимся операциям.

«Мы принимаем целенаправленные принудительные меры в отношении определенных людей, которые уже провели день в суде по миграционным делам, и которым было приказано в судебном порядке покинуть страну», — сказал он в эфире телеканала. «В настоящий момент у нас нет другого выбора, кроме как идти и приводить в действие эти законно изданные распоряжения судьи по делам миграции», — подчеркнул глава СИТК.

В свою очередь президент США Дональд Трамп в воскресенье отметил на своей странице Twitter, что в центрах содержания мигрантов на американской границе находится большое количество преступников. «Простите, я не могу впустить их в нашу страну», — подчеркнул американский лидер. Ранее сообщалось, что на начальном этапе сотрудники СИТК планируют задержать по меньшей мере 2 тыс. человек в 10 крупнейших городах страны.

В конце июня Трамп предупредил, что сотрудники американских правоохранительных ведомств начнут вскоре депортировать миллионы нелегальных иммигрантов. Спустя несколько дней он объявил, что проведение рейдов откладывается, поскольку правящая Республиканская партия надеется заключить с демократами компромиссное соглашение, призванное способствовать решению проблемы нелегальной иммиграции и ужесточению контроля на границе.

При нынешнем главе Белого дома борьба с нелегалами — пресечение их попыток пробраться в США и депортация тех, кому это удалось, — значительно активизировалась. Еще во время президентской предвыборной кампании в 2016 году Трамп пообещал своим сторонникам проводить более жесткую иммиграционную политику, а также усилить пограничный контроль. Он убежден в том, что нелегальные иммигранты, а их в США насчитывается примерно 11 млн человек, являются преступниками.