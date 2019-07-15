В партии Зеленского предлагают выносить вопросы декоммунизации на местные референдумы

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков считает, что вопросы декоммунизации должны решать местные жители на референдумах. Об этом он заявил в эфире программы «Факти тижня» на телеканале ICTV.
«Декоммунизация — это процесс, который был начат достаточно давно, и мы с вами наблюдали переименования городов, сел. Это возможно. Проблема заключается в другом: должны принимать решение те, кто непосредственно там находится и живет», — сказал Разумков.
Он добавил, что было бы правильнее и корректнее, чтобы вопрос, в частности, переименования населенного пункта решался не на уровне Верховной Рады, а местными жителями.
На уточняющий вопрос, должны ли это решать местные советы, Разумков ответил: «Это местные референдумы, потому что, к сожалению, местные рады не всегда тоже отображают в полном объеме те интересы, которые есть у местных жителей».
Разумков уточнил, что введение инструмента референдумов является одной из ключевых программных вещей, которые были обозначены в рамках президентской кампании Владимира Зеленского и партии «Слуга народа».
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