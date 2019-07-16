У Зеленского анонсировали новые телефонные переговоры с Путиным

Замглавы Офиса президента Вадим Пристайко сообщил, что в будущем ожидаются новые телефонные переговоры лидеров России и Украины. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

Он напомнил, что во время предыдущего разговора Владимир Путин и Владимир Зеленский большую часть времени обсуждали освобождение украинских моряков и других граждан Украины. Пристайко отметил, что Киев готов говорить об этом каждый день, и разговоры с российским президентом не являются табу. Он также сообщил, что пока конкретной даты нет.

11 июля Путин и Зеленский провели первый телефонный разговор. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что он прошел по инициативе Киева. Он добавил, что обсуждались ситуация на Донбассе и работа по возвращению удерживаемых обеими сторонами людей.