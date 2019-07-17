Зеленский заявил, что западные партнеры были против его звонка Путину

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что позвонил президенту России Владимиру Путину, потому что «это, прежде всего, вопрос Украины и ее граждан», хотя западные партнеры Украины это не поддерживают.

«Знаете, в чем дело и почему оно очень сложное (вопрос прекращения войны на Донбассе — Ред.)? Потому что все говорят, не дай бог, если будут прямые переговоры с Россией, то снимутся санкции. Я, честно говоря, этой модели не понимаю. Я был уверен, что санкции вводятся не из-за моего разговора с президентом Российской Федерации, а санкции вводятся из-за того, что у нас забрали Крым и поддерживают временно оккупированные территории, — сказал он в интервью «Откровенно с президентом», показанном в эфире ряда телеканалов в среду.

«Все, скажем так, партнеры Украины против даже того, чтобы я позвонил Путину. Я решил позвонить Путину, потому что это вопрос, прежде всего, Украины, вопрос наших граждан. Поэтому мы должны благодарить наших западных партнеров, благодарить всех за поддержку, но должны иметь также свое мнение», — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины отметил, его «все пугали этим разговором» с Путиным. «Но говорил я о наших людях. И чего пугаться и бояться, если правда на твоей стороне?», — подчеркнул он.

Зеленский также считает, что если кто-то хочет остановить войну, то обязательно ее остановит. «Я уверен, что предыдущая власть не хотела этого делать. Я не знаю все основания, все условия, почему они этого не хотели, почему тормозили. Причем общались они с президентом Российской Федерации, я знаю, очень много раз, из различных источников», — заявил он.