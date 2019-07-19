У Зеленского недоумевают, почему Порошенко «защищал» президентское звание Януковича

Представитель президента Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский хотел бы услышать мотивацию пятого президента страны Петра Порошенко о направлении в 2015 году в КС представления о конституционности лишения Виктора Януковича звания президента Украины.

Об этом он рассказал агентству «Интерфакс-Украина» в пятницу.

«Как представитель президента в Конституционном суде я осуществлял ревизию конституционных представлений от президента и нашел очень интересное представление, внесенное предыдущим президентом Петром Порошенко, которое касается лишения звания президента Украины президента-беглеца Януковича», — говорит Вениславский.

В этом конституционном представлении Порошенко обосновывал, что закон, которым Янукович был лишен звания президента Украины, является неконституционным, нарушает целый ряд норм Конституции Украины.

Вениславский отметил, что в Офисе президента на сегодняшний день «в определенном замешательстве, что делать с этим представлением».

«Потому что если отозвать его, то возникнет вопрос в связи с тем, что представление так долго рассматривалось, и теперь мы его отзываем. А поддерживать — нас обвинят в желании, чтобы предыдущий президент Янукович был восстановлен в звании президента Украины», — объясняет он.

«Пока даже не знаем, что делать с этим представлением, поддерживать его или отзывать. И хотелось бы, конечно, услышать мотивацию Петра Порошенко о внесении этого представления в 2015 году», — добавил он.

Он отметил, что мотивация, зачем Порошенко его вносил и инициировал ОПУ не понятна.

«Возможно, это было не столько в интересах Януковича, как Петр Алексеевич (Порошенко — Ред.) переживал о своем будущем», — подчеркнул представитель Зеленского в КС.

Напомним, четвертый избранный Виктор Янукович бежал из Украины 21-22 февраля 2014 года.

4 февраля 2015 года Верховная Рада законопроектом лишила Януковича звания президента, а 9 февраля документ направлен на подпись пятому президенту Украины Петру Порошенко.

17 июня документ был опубликован в парламентской газете «Голос Украины». 18 июня он вступил в силу.

В июне 2015 года Порошенко внес представление в Конституционный суд признать неконституционным закон о лишении Януковича звания президента Украины.