Явка на внеочередных выборах низкая, но лучше чем в 2014 году

Явка на внеочередных выборах в Верховную Раду, которые проходят в воскресенье, по состоянию на 16:00 составила 35,77%. Такие данные обнародованы на сайте ЦИК.
Там уточнили, что данные собраны с 103 из 199 избирательных участков. Согласно этим данным, самая высокая активность избирателей на этот момент в Житомирской области, ниже - в Донецкой.
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В целом в ЦИК оценивают явку на текущих выборах как невысокую, пояснив тем фактом, что голосование пришлось на летний период. Вместе с тем на прошлых парламентских выборах, состоявшихся 26 октября 2014 годы, явка на это время была даже ниже нынешней. Тогда на 16:00 явка составила 30,23%.
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