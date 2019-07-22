«Слуга народа» берет большинство мажоритарных округов в Запорожской области

В большинстве одномандатных округов в Запорожской области на внеочередных выборах народных депутатов лидируют кандидаты от партии «Слуга народа», согласно поступившим в Центризбирком данным обработки 25% и более протоколов голосования.

В округе № 74 после подсчета 63,51% протоколов уверенно лидирует Геннадий Касай (партия «Слуга народа») — 44,20%. У выдвиженца от партии «Оппозиционный блок» Игоря Чумаченко — 12,84%. С небольшим отрывом за ним следует представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Павел Матвиенко (10,23%).

В округе № 75 по итогам подсчета 31,25% протоколов лидерство держит Роман Соха (партия «Слуга народа») — 44,36%. У представителя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Сергея Кальцева — 12,50%, незначительный отрыв у выдвиженца от «Оппозиционного блока» Виктора Бусько (10,27%).

В округе № 76 подсчет 36,66% протоколов показал следующие результаты: Евгений Шевченко (партия «Слуга народа») — 43,74%, Анатолий Пустоваров («Оппозиционный блок») — 14,68%, Николай Ярмощук («Оппозиционная платформа — За жизнь») — 8,43%, Валерий Прозапас («Европейская солидарность») — 7,75%.

В округе № 77 после подсчета 49,31% протоколов лидирует Сергей Штепа (партия «Слуга народа») с 42,77% голосов. Почетный президент ПАО «Мотор Сич», народный депутат (группа «Воля народа») Вячеслав Богуслаев (самовыдвиженец) набрал 33,86%.

В округе № 78 по итогам подсчета 25% протоколов зафиксирован небольшой отрыв между кандидатами Александром Пономаревым («Оппозиционная платформа — За жизнь») с 35,83% и Виталием Боговином (партия «Слуга народа») с 32,88%.

В округе № 79 после обработки 36,34% протоколов лидирует Юлия Яцик (партия «Слуга народа») — 40,11%. Выдвиженец от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Владимир Бандуров получил 29,23%.

В округе № 80 по итогам подсчета 62,50% протоколов лидерство у самовыдвиженца Сергея Минько, 1973 года рождения (33,23%). Самовыдвиженец Евгений Балицкий, действующий народный депутат из фракции «Оппозиционный блок», следует за ним с небольшим отрывом (29,16%).

В округе № 81 подсчет 25,54% протоколов дал следующие результаты: Павел Мельник (партия «Слуга народа») — 36,83%, Олег Калиман (Аграрная партия Украины) — 27,13%, Сергей Валентиров («Оппозиционная платформа — За жизнь») — 21,55%.

В округе № 82 после подсчета 54,80% протоколов лидирует Марина Никтина (партия «Слуга народа») с 40,72%. За ней следуют Владимир Люцканов («Оппозиционная платформа — За жизнь») — 19,78% и самовыдвиженец Вадим Кривохатько — 19,48%.