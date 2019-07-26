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Два депутата «забыли» задекларировать имущество почти на 200 миллионов

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Два депутата «забыли» задекларировать имущество почти на 200 миллионов

Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило в декларациях двух народных депутатов недостоверных сведений на общую сумму более 196 млн грн. Об этом сообщает прессслужба НАПК.

«НАПК при полной проверке деклараций выявило признаки уголовных преступлений — декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов», — говорится в сообщении.

Так, недостоверно указали данные в декларациях депутаты Виктория Войцицкая и Владимир Зубик, бывшие первый заместитель начальника Государственной экологической инспекции во Львовской области Юрий Кульчицкий и председатель Дергачевской райгосадминистрации Харьковской области Александр Политуха.

«Установлено, что Виктория Войцицкая подавая декларацию за 2017 год, не задекларировала свой автомобиль и земельный участок мужа, а также недостоверно указала сумму полученных им дивидендов и средств на его банковских счетах», — отметили в НАПК.

Общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации народного депутата за 2017 год составляет более 45,5 млн грн.

«Владимир Зубик, подавая декларацию за 2017 год, не задекларировал полученный им доход в виде страховых выплат и указал недостоверные сведения о полученном им доходе в виде инвестиционной прибыли от продажи ценных бумаг и предоставления имущества в аренду», — сообщили в Нацагентстве.

Так, общая сумма недостоверных сведений в декларации за 2017 год составляет более 150,5 млн грн.

О выявленных правонарушениях депутатов Национальное агентство сообщило НАБУ, направив обоснованные выводы.

Кроме того, Национальной полиции было сообщено о декларировании недостоверной информации чиновниками Кульчицким и Политухой.

«По результатам проверки декларации Юрия Кульчицкого за 2015 год было установлено, что чиновник не указал сведения о наличии у него ряда корпоративных прав и акций, а также отметил недостоверные сведения о полученной им заработной плате и пенсии супруги», — отметили в НАПК.

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Общая сумма установленных недостоверных сведений по результатам проверки декларации составляет более 1,1 млн грн.

В свою очередь Политуха в декларации 2015 года (исправленной) не указал сведения о своих финансовых обязательствах перед бывшей супругой.

Так, общая сумма недостоверных сведений в декларации составляет более 2,5 млн грн.

Владимир Зубик, Виктория Войцицкая, НАПК
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