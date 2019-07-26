Два депутата «забыли» задекларировать имущество почти на 200 миллионов

Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило в декларациях двух народных депутатов недостоверных сведений на общую сумму более 196 млн грн. Об этом сообщает прессслужба НАПК.
«НАПК при полной проверке деклараций выявило признаки уголовных преступлений — декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов», — говорится в сообщении.
Так, недостоверно указали данные в декларациях депутаты Виктория Войцицкая и Владимир Зубик, бывшие первый заместитель начальника Государственной экологической инспекции во Львовской области Юрий Кульчицкий и председатель Дергачевской райгосадминистрации Харьковской области Александр Политуха.
«Установлено, что Виктория Войцицкая подавая декларацию за 2017 год, не задекларировала свой автомобиль и земельный участок мужа, а также недостоверно указала сумму полученных им дивидендов и средств на его банковских счетах», — отметили в НАПК.
Общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации народного депутата за 2017 год составляет более 45,5 млн грн.
«Владимир Зубик, подавая декларацию за 2017 год, не задекларировал полученный им доход в виде страховых выплат и указал недостоверные сведения о полученном им доходе в виде инвестиционной прибыли от продажи ценных бумаг и предоставления имущества в аренду», — сообщили в Нацагентстве.
Так, общая сумма недостоверных сведений в декларации за 2017 год составляет более 150,5 млн грн.
О выявленных правонарушениях депутатов Национальное агентство сообщило НАБУ, направив обоснованные выводы.
Кроме того, Национальной полиции было сообщено о декларировании недостоверной информации чиновниками Кульчицким и Политухой.
«По результатам проверки декларации Юрия Кульчицкого за 2015 год было установлено, что чиновник не указал сведения о наличии у него ряда корпоративных прав и акций, а также отметил недостоверные сведения о полученной им заработной плате и пенсии супруги», — отметили в НАПК.
Общая сумма установленных недостоверных сведений по результатам проверки декларации составляет более 1,1 млн грн.
В свою очередь Политуха в декларации 2015 года (исправленной) не указал сведения о своих финансовых обязательствах перед бывшей супругой.
Так, общая сумма недостоверных сведений в декларации составляет более 2,5 млн грн.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016