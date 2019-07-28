Дым от пожаров в Сибири дошел до Казахстана

Казахстанские метеорологи зафиксировали в ряде регионов республики превышение предельно-допустимой концентрации вредных веществ в воздухе из-за пожаров в Сибири, сообщил «Казгидромет».
Согласно сообщению, распространенному в воскресенье, на снимках Земли, полученных со спутников NASA, видно, как с 26 июля расширились очаги возгорания в Сибири, а дымка от этих пожаров распространяется в западном направлении.
Первоначально дымка покрыла Северо-Казахстанскую, Восточно-Казахстанскую, Павлодарскую, Акмолинскую, Костанайскую области и город Нур-Султан, а затем распространилась на Карагандинскую область и на северные районы Алматинской области.
В настоящее время в Восточно-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской, Карагандинской, Алматинской областях и городе Нур-Султан «сложились неблагоприятные метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в воздухе», говорится в сообщении.
«Во всех вышеперечисленных областях наблюдается слабый юго-восточный ветер до 6 м/с, на большей территории без осадков. В Акмолинской области, городе Нур-Султан, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской области и Павлодарской областях наблюдается дымка», — сообщили в «Казгидромете».
В Сибири охвачены огнем 3 млн. га лесов, большую часть из которых не могут потушить из-за нехватки денег. Об этом сообщает ВВС Россия.
«Лесные пожары сейчас зафиксированы в 10 регионах: в Иркутской и Тюменской областях, в Красноярском, Хабаровском, Пермском и Забайкальском крае, в Якутии, Бурятии и в Ямало-Ненецком АО», — говорится в сообщении.
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