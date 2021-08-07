Смог от лесных пожаров в российской Якутии накрыл несколько районов Казахстана

Смог, вызванный лесными пожарами в российской Якутии, накрыл несколько районов Павлодарской области Казахстана, включая административный центр региона. Об этом сообщила в субботу пресс-служба областного департамента по чрезвычайным ситуациям.

«На территории Российской Федерации в Якутии более двух недель продолжаются лесные пожары. ...По причине этих пожаров в некоторых районах нашей области, в том числе над городом Павлодар, образовался смог», — говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что поводов для беспокойства нет. «Угрозы ухудшения экологической обстановки нет. В скором времени смог рассеется», — пояснили в департаменте.