Украина рассчитывает получить за транзит газа в 2020 году около $2 млрд

Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что Украина может получить от транзита российского газа около $2 млрд.
«Достижение договоренностей о транзите важно для Украины, потому что мы в следующем году сможем получить около $2 млрд за транзит газа», — сказал он во вторник журналистам после заседания Совета общин и территорий.
Напомним, что Украина и РФ договорились о продлении транзита российского газа по украинской территории на период с 2020 по 2024 годы с возможностью пролонгации еще на 10 лет. Контракт будет включать транзит 65 млрд кубометров газа в 2020 году, по 40 млрд кубометров — с 2021 по 2024 годы. Стороны должны оформить все достигнутые договоренности, которые касаются транзита российского газа и урегулирования взаимных претензий, до 29 декабря.
Прямые поставки российского газа в Украину пока не обсуждались.
Как сообщил ранее глава Минэнерго Алексей Оржель, тариф на транзит российского газа через украинскую территорию будет увеличен. При этом он не назвал ставку транзита, которая будет действовать с 1 января 2020 года.
Тариф на транзит российского газа в ЕС в 2019 году составляет $2,61 за 1 тыс. кубометров газа на 100 км ГТС.
Ранее Украина получала от транзита российского газа около $3 млрд в год. При этом и объемы его транспортировки были больше, чем планируется на 2020 год. К примеру, в 2018 году транзит газа составил 86,774 млрд кубометров, а в 2017 году Украина транспортировала в Европейский союз рекордные за несколько последних лет объемы газа — 93 млрд кубометров.
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