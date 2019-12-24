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Украина рассчитывает получить за транзит газа в 2020 году около $2 млрд

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Украина рассчитывает получить за транзит газа в 2020 году около $2 млрд

Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что Украина может получить от транзита российского газа около $2 млрд.

«Достижение договоренностей о транзите важно для Украины, потому что мы в следующем году сможем получить около $2 млрд за транзит газа», — сказал он во вторник журналистам после заседания Совета общин и территорий.

Напомним, что Украина и РФ договорились о продлении транзита российского газа по украинской территории на период с 2020 по 2024 годы с возможностью пролонгации еще на 10 лет. Контракт будет включать транзит 65 млрд кубометров газа в 2020 году, по 40 млрд кубометров — с 2021 по 2024 годы. Стороны должны оформить все достигнутые договоренности, которые касаются транзита российского газа и урегулирования взаимных претензий, до 29 декабря.

Прямые поставки российского газа в Украину пока не обсуждались.

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Как сообщил ранее глава Минэнерго Алексей Оржель, тариф на транзит российского газа через украинскую территорию будет увеличен. При этом он не назвал ставку транзита, которая будет действовать с 1 января 2020 года.

Тариф на транзит российского газа в ЕС в 2019 году составляет $2,61 за 1 тыс. кубометров газа на 100 км ГТС.

Ранее Украина получала от транзита российского газа около $3 млрд в год. При этом и объемы его транспортировки были больше, чем планируется на 2020 год. К примеру, в 2018 году транзит газа составил 86,774 млрд кубометров, а в 2017 году Украина транспортировала в Европейский союз рекордные за несколько последних лет объемы газа — 93 млрд кубометров.

транзит газа, Андрей Герус
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