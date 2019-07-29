ЦИК осталось принять протоколы с двух ОИК

В понедельник днем после перерыва в заседании ЦИК продолжила принятие и объявление протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования в общегосударственном округе в пределах одномандатного округа и протоколы ОИК об итогах голосования в одномандатном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля.
«Для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты соответствующие протоколы об итогах голосования ОИК 3 ОВО: № 49 (Донецкая область), № 70 (Закарпатская область), № 86 (Ивано-Франковская область). Таким образом, по состоянию 13:00 на 29 июля Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах голосования ОИК 197 ОВО», — сообщает пресс-служба ЦИК.
Также ЦИК приняла протоколы ряда ОИК ОВО с пометкой «Уточненный».
Всего на выборах в Украине было сформировано 199 ОИК.
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