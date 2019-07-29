От Кличко сбежал заместитель

Заместитель городского головы — секретарь Киевсовета Владимир Прокопив написал заявление о сложении полномочий. Причиной этого он назвал решение возглавить партию «Европейская Солидарность» в Киеве.
«Сегодня я принял решение, что поведу команду „Европейской Солидарности“ в столичный парламент. Решение возглавить партию ЕС в Киеве делает невозможной мою дальнейшую работу на должности секретаря Киевсовета. Когда депутаты меня избирали, я пообещал, что не буду отдавать предпочтение одной партии...», — отметил Владимир Прокопов.
Отмечается, что Прокопив остается депутатом Киевского городского совета.
Владимир Прокопив в октябре 2015 во второй раз стал депутатом Киевского городского совета. В должности заместителя городского головы — секретаря Киевсовета находился с декабря 2015 года.
Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров рассмотрит вопрос о согласовании увольнения главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко на ближайшем заседании.
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