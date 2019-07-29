ЦИК признала избранными первых 35 депутатов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) признала избранными на внеочередных выборах в Верховную Раду первых 35 народных депутатов.
Как сообщает ЦИК в понедельник на странице в соцсети Фейсбук, на основании оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования Комиссия установила результаты внеочередных парламентских выборов 35 окружкомов, признав избранными народными депутатами Украины 35 человек, в том числе главу Волынского областного совета Игоря Палицу, самовыдвиженцев (и действующих нардепов) Василия Петьовку, Андрея Деркача и Антона Яценко, а также представителей партии «Слуга народа» Максима Перебийниса и Богдана Яременко.
«Соответствующие протоколы ЦИК о результатах выборов подписали все присутствующие на заседании члены Комиссии», — сказано в сообщении.
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