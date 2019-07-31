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Коломойский устроил ферросплавный антимайдан, – Сазонов

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Коломойский устроил ферросплавный антимайдан, – Сазонов

Политолог Кирилл Сазонов прокомментировал массовые акции, организованные в Киеве сотрудниками ферросплавных и химических предприятий олигарха Игоря Коломойского.

«Пока политологи ломают головы над тем, когда народ созреет к новому Майдану — к весне или только к осени следующего года, Игорь Коломойский решил его организовать уже. Правда по форме и содержанию он больше похож на антимайдан, потому как за деньги и из-за денег. В Киев свезены сотни сотрудников его ферросплавных заводов, которые громко стучат касками и требуют дешевой электроэнергии. Для Коломойского. Всем митингующим выдают по 600 грн в сутки, акция планируется многодневной, поэтому участников расселяют по гостиницам и санаториям» — написал Сазонов в Facebook.

По мнению политолога, прослеживается прямая аналогия с ситуацией 2013 года, когда ферросплавный холдинг Игоря Коломойского требовал льготную цену на электроэнергию от правительства Азарова.

«Ход вполне понятный — именно таким путем Коломойский выбивал спецтариф на электроэнергию для своих предприятий в 2012-2013 годах. Для этого точно также привозились рабочие ферросплавных заводов, сами заводы демонстративно останавливались, разгонялась истерия в СМИ. И выбил. За счет всех остальных потребителей, которые заплатили больше», — считает он.

В случае удовлетворения требований ферросплавщиков под ударом может оказаться «зеленый» сектор энергетики.

«В этот раз в качестве жертвы выбраны инвесторы в „зеленую“ энергетику. Именно они останутся без оплаты, если требования ферросплавщиков будут удовлетворены. Страна снова окажется на обочине технологического прогресса, зажатой между атомом и угольными ТЭС. Зато маржинальность ферросплавной монополии Коломойского будет существенно увеличена», — подытожил эксперт.

Читайте также: Участникам митинга за Коломойского платят по 600 гривен

Как сообщалось, рабочие ферросплавных заводов Игоря Коломойского пикетировали НЭК «Укрэнерго» накануне рассмотрения апелляции на решение Окружного админсуда Киева. Об этом сообщила в Facebook начальник Департамента по коммуникациям и международного сотрудничества Мария Цатурян.

30 июля Окружной админсуд Киева отказал Никопольскому заводу ферросплавов в удовлетворении ходатайства о приостановлении действия постановления НКРЭКУ от 12 июля, которым утвержден новый тариф на услуги по передаче электроэнергии Укрэнерго с 1 августа.

Игорь Коломойский, Укрэнерго, Кирилл Сазонов
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Среда, 31 июля 2019
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

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председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

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