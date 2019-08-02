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Протестующим ферросплавщикам следует спросить у Коломойского, почему он выводил миллиарды в оффшоры, а не инвестировал в модернизацию, - Марунич

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Протестующим ферросплавщикам следует спросить у Коломойского, почему он выводил миллиарды в оффшоры, а не инвестировал в модернизацию, - Марунич

Игорь Коломойский вывел в оффшоры миллиарды долларов, вместо того чтобы инвестировать их в модернизацию ферросплавных заводов, работники которых требуют сейчас установить для них льготные тарифы на электроэнергию. Об этом написал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в блоге интернет-издания «Корреспондент».

«Хотелось бы спросить у пикетчиков, а в курсе ли они, сколько денег вывел из принадлежащих ему ферросплавных заводов тот же Игорь Коломойский? По оценкам экспертов, бизнесмен потратил на покупку ферросплавных активов в Украине около 100 млн грн. При том что общая стоимость полученных „Приватом“ активов превышала тогда $1 млрд Активы Никопольского и Запорожского заводов традиционно были выведены на оффшоры. В целом, с 2010 по 2017 гг. от продажи базовых ферросплавов за рубеж на офшорных счетах Коломойского осело около $2,75 млрд От поставок марганцевой руды за рубеж — около $125 млн... С 2010 по 2017 гг. только от продажи руды с зарубежных активов „Привата“ своим же ферросплавным предприятиям на офшорных счетах Коломойского осело более $1,1 млрд», — написал Марунич.

По оценкам эксперта, общая сумма, ущерба, нанесенного Коломойским государству только за счет махинаций в ферросплавном бизнесе, оценивается в $6 млрд. Он также посоветовал протестующим работникам ферросплавных заводов поинтересоваться, почему их владелец не инвестировал в модернизацию предприятий, чтобы снизить их уровень энергопотребления и повысить рентабельность, а выводил деньги в оффшоры.

«Возникает резонный вопрос: а что было, если бы собственник вместо выведения денег в оффшоры инвестировал бы средства в модернизацию основных фондов и снижение энергопотребления? Ведь низкие тарифы на электроэнергию на фоне удорожания энергоресурсов и износа оборудования генерирующих компаний не могли существовать вечно? Именно эти вопросы целесообразно было бы задать пикетчикам менеджменту и собственникам предприятий, на которых они работают», — считает Марунич.

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Напомним, с 31 июля представители ферросплавных и химических заводов Игоря Коломойского (Никопольского ферросплавного завода, Днепроспецстали, Покровского ГОК, Запорожского ферросплавного завода) проводят акцию протеста перед НКРЭКУ и НЭК «Укрэнерго» в Киеве, требуя льготных тарифов на электроэнергию для своих предприятий. В результате оказанного давления, 1 августа Окружной административный суд Киева удовлетворил ходатайство Никопольского завода ферросплавов и остановил действие постановлений НКРЭКУ относительно тарифов на июль «Укрэнерго» на передачу электроэнергии и диспетчеризацию для АО «Никопольский завод ферросплавов», АО «Запорожский завод ферросплавов», АО «Покровский ГОК», АО «Марганецкий ГОК» и АО «Днепроазот». На 21 августа запланировано рассмотрение иска НЗФ о приостановке соответствующих постановлений НКРЭКУ о тарифах «Укрэнерго» на август.

Игорь Коломойский, Укрэнерго, Дмитрий Марунич
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