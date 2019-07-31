Участникам митинга за Коломойского платят по 600 гривен

В Киеве проходят массовые акции представителей ферросплавных и химических заводов Игоря Коломойского, требующих льготных тарифов на электроэнергию для своих предприятий, сообщают Вести.

Сотни митингующих в касках с самого утра собрались у зданий НЭК «Укрэнерго» и Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование рынков энергетики и коммунальных услуг в Киеве.

Как следует из транспарантов, развернутых собравшимися, акция направлена на снижение цен на электроэнергию для своих предприятий.

Митингующие действуют организовано, руководители по ведомости выдают участникам по 600 грн, отмечает издание.

Среди собравшихся активно обсуждается вопрос поселения в гостиницы и санатории, поскольку акция запланирована как многодневная.

Как сообщалось, Никопольский завод ферросплавов безуспешно пытался отменить тариф НЭК «Укрэнерго» на передачу электроэнергии. Из этого тарифа финансируется «зеленый» тариф энергопредприятий, развивающих в Украине возобновляемые источники энергии.