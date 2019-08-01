В Нидерландах запретили любую одежду, закрывающую лицо

В Нидерландах вступил в силу запрет на ношение в общественных местах любой одежды, закрывающей лицо, сообщают местные СМИ. В список неприемлемой одежды попали бурка, никаб, балаклава и закрытые мотоциклетные шлемы.
Теперь носить вещи, полностью закрывающие лицо, нельзя в школах, госучреждениях, в больницах и общественном транспорте. Нарушителям грозит штраф в размере €150. Запрет является частичным, так как на улице он не действует.
По принятому закону госслужащие и водители общественного транспорта должны попросить нарушителя снять предмет, закрывающий лицо. В случае отказа он должен покинуть общественное место, при сопротивлении привлекут полицию.
Также посетители с закрытым лицом не смогут обратиться в полицейский участок за помощью, если не снимут убор с лица. Им придется звонить или подавать заявление в электронном виде.
Против запрета выступила международная правозащитная организация Amnesty International. «Женщины имеют право выбирать, что носить. Частичный запрет на одежду, которая закрывает лицо, не решает проблем и нарушает права человека», — написала организация в Twitter 30 июля. Организация и ранее выступала против запрета бурки, в частности во Франции.
Запрет на ношение в публичных местах закрывающей лицо одежды действует и в других странах. В 2011 году его ввели во Франции. В мае 2018 года парламент Дании запретил мусульманкам носить в общественных местах головные уборы, скрывающие лица, в частности никаб и паранджу. Ранее аналогичные законы были приняты в Австрии, Бельгии и в канадской провинции Квебек.
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